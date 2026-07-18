L'ultima tappa di Diamond League prima degli Europei di Birmingham non sorride alla neo primatista del lungo, che si ferma a 6.82. Il britannico Kerr firma il record del mondo sul miglio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Una sola italiana impegnata a Londra, nella tappa di Diamond League che profuma d’antipasto in vista degli Europei di Birmingham. Ma a Larissa Iapichino stavolta resta il colpo in canna: la fresca primatista italiana del lungo chiude la sua prova al terzo posto, battuta dalla tedesca Mihambo e dalla statunitense Bryant, che all’ultimo salto riesce a toglierle anche il secondo posto. Una prova in chiaroscuro, quella di Larissa, che ha trovato un discreto 6.82 al secondo salto, senza però riuscire a migliorarsi e subendo nell’ultima tornata il sorpasso delle due rivali.

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