Diamond League, allarme caldo e giallo a Parigi: la decisione degli organizzatori, la verità sulla sfida tra Jacobs e Lyles

Il caldo record che sta colpendo l’Europa e che non ha risparmiato la capitale francese ha portato le autorità transalpine a richiedere la cancellazione degli eventi sportivi. Ma gli organizzatori smentiscono

La Diamond League di Parigi si tinge di giallo. Uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione dell’atletica è stato infatti condizionato dal caldo estremo che sta colpendo la capitale francese. L’evento in programma domenica 28 giugno è stato anche a rischio cancellazione, anche se gli organizzatori smentiscono questa possibilità. Una gara che dovrebbe vedere anche la sfida tra Marcell Jacobs e Noah Lyles.

La richiesta della Prefettura

Il caldo record che sta colpendo la Francia e la capitale Parigi ha spinto le istituzioni cittadine a delle misure drastiche. Sono giorni che la metropoli è sotto l’assedio del caldo e in piana allerta rossa. Sono giorni in cui i servizi di emergenza e le strutture sanitarie sono ormai vicine alla saturazione visto che la situazione perdura dal 21 giugno scorso. Una situazione che ha spinto la Prefettura di polizia di Parigi a chiedere agli organizzatori di annullare tutti i grandi eventi previsti nel weekend, e tra questo ci sarebbe anche la tappa di Diamond League in programma allo stadio Charlety.

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La smentita degli organizzatori

Il rischio cancellazione non è ancora da escludere completamente. Ma sulla pagina ufficiale della Diamond League è arrivata una smentita da parte degli organizzatori della tappa di Parigi che hanno confermato che il meeting si svolgerà anche se sono state prese delle misure per evitare rischi alla sicurezza dei partecipanti e del pubblico: “In accordo con le misure richieste dalle autorità francesi e in totale osservanza dell’ordine della Prefettura, il programma di gara è stato modificato ma non cancellato, al contrario da quanto pubblicato da alcuni organi di stampa – si legge nel comunicato – Le uniche gare in programma sono quelle che riguardano gli atleti professionisti. Altre attività sono state invece cancellati. Sin dall’inizio di questa ondata di caldo, la Federazione francese di atletica ha monitorato con grande attenzione la situazione coordinandosi con le autorità governative. La sicurezza di atleti, allenatori, volontari, arbitri e spettatore e di tutto lo staff coinvolto rimane la priorità”.

Le misure prese per provare a mitigare gli effetti del caldo riguardano l’apertura ritardata delle porte dello stadio fino alle 16:15 del pomeriggio, un aumento dei servizi medici di emergenza, l’aggiunta di postazioni con acqua a disposizioni e per ripararsi dal sole, l’aumento delle misure di prevenzione contro il caldo e ovviamente anche un cambiamento nel programma delle gare.

La sfida tra Jacobs e Lyles

L’allarme caldo non dovrebbe impedire la sfida in programma nei 100 metri che vedrà protagonista anche Marcell Jacobs. Lo sprinter italiano dopo due buone uscite a Savona e ancora di più al Golden Gala di Roma (dove è tornato sotto i 10 secondi) prova a mettersi alla prova contro i migliori protagonisti della specialità con una nuova sfida allo statunitense Noah Lyles che allo Stadio Olimpico si è messo in grande evidenza con il tempo di 9”88. Nella gara in programma domenica alle 18.20, la concorrenza per l’azzurro è altissima visto che al via ci sono anche lo statunitense Bromell, il keniano Omanyala e il sudafricano Simbine.