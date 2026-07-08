Jacobs si ferma di nuovo: Marcell rinuncia alla Diamond League, il motivo. Furlani torna dopo quasi due mesi

Sulla pista monegasca non ci sarà l'ennesimo confronto tra Jacobs e il gotha della velocità: un affaticamento muscolare consiglia a Marcell di rinunciare al meeting. Torna Furlani 50 giorni dopo l'infortunio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Uno stop imprevisto, ma comunque pensato e accolto in maniera “intelligente”. Perché sin qui l’estate di Marcell Jacobs è stata pressoché perfetta, con tempi tornati decisamente a latitudini importanti (spicca il 9”67 corso con 4,1 metri di vento a favore a Eisenstadt, ma erano già arrivati due crono sotto i 10 secondi) e la sensazione che a Birmingham le chance di mettere le mani sul terzo oro continentale consecutivo siano realmente concrete. Ma alla vigilia del meeting di Diamond League di Montecarlo il velocista di Desenzano sul Garda ha preferito fermarsi, evitando di incorrere in spiacevoli contrattempi.

Jacobs non rischia: appuntamento agli Assoluti

Un lieve affaticamento muscolare riscontrato in allenamento ha consigliato Marcell di starsene buono, sebbene la prospettiva di ritrovarsi nuovamente in pista con i migliori velocisti al mondo lo intrigava, eccome. Tra gli altri è atteso sulla pista del Louis II anche il campione olimpico in carica Oblique Seville, ma anche Letsile Tebogo, l’enfant prodige colombiano Ronal Longa (che ha stupito tutti correndo 9”85 in altura una manciata di giorni fa, sbucando letteralmente da nulla) e lo statunitense Jordan Anthony, iridato indoor sui 60 metri a Torun la scorsa primavera.

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Jacobs avrebbe avuto riscontri cronometrici importanti contro avversari di valore assoluto, al netto dell’assenza di Noah Lyles, ma ha preferito fermarsi e rinunciare alla tappa monegasca, concentrandosi da subito nella preparazione dei campionati Assoluti in programma a Firenze il 25-26 luglio. La decisione è stata presa di comune accordo con il tecnico Paolo Camossi, convinto a sua volta che la cosa migliore da fare fosse quella di fermarsi e di non rischiare di vanificare tutto quanto il lavoro fatto nelle ultime settimane.

Furlani finalmente in pista: “Ma sarà come un test”

Per uno Jacobs che rinuncia, all’Herculis di Montecarlo c’è un italiano che ritorna: è Mattia Furlani, che dopo aver saltato gli ultimi appuntamenti stagionali a causa del problema muscolare rimediato nella tappa cinese di Xiamen di Diamond League ha recuperato la forma migliore ed è pronto a testarsi sulla pista monegasca.

“Sono guarito, e questa è la cosa più importante. Come sto però lo dirà soltanto la pista venerdì sera. Chiaro che servirà tempo per ritrovare le giuste sensazioni: sfrutterò questa tappa per ricominciare, per rimettermi in marcia e cercare di fare il massimo pur se consapevole che le difficoltà non mancheranno. Non credo che vorrò strafare: potrei accontentarmi di fare tre salti, sperando che possano bastare per consentirmi di accumulare punti per partecipare alle finali di Bruxelles”. Con Tentoglou, Ehammer e Saraboyukov sarà una sorta di anteprima di quel che accadrà tra un mese a Birmingham agli Europei.

Furlani ha elogiato anche Larissa Iapichino, fresca primatista nel femminile. “Le ho scritto durante la gara, per fortuna non avevamo scommesso su chi avrebbe fatto per primo il record nazionale… posso solo che essere contento per lei, perché so quanto impegno ha profuso in questi anni. A Montecarlo non ci sarà, ma ci saranno Battocletti, Sioli e Derkach, ed è bello gareggiare le Principato perché di solito vengono a vederci sempre tanti italiani… speriamo di divertirci e fare bene”. Furlani ha confermato che sarà presente a Firenze per gli Assoluti: “Mi manca saltare in Italia, non succede da più di un anno, dal Golden Gala di Roma del 2025, quindi andrò agli Assoluti sperando di trovare la condizione migliore, perché so di essere indietro dopo quasi due mesi di lontananza dalle gare”.