Diana accoglie Zerini

La Germani Basket Brescia ha annunciato l’acquisto di Andrea Zerini, ala classe 1988, proveniente dalla Sidigas Avellino. Zerini ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla Leonessa fino al 30 giugno 2019, con un’opzione anche sulla stagione successiva.

"Andrea Zerini è un giocatore che personalmente seguo da diversi anni con grande interesse – il pensiero di Matteo Bonetti, patron del Basket Brescia Leonessa -. Si tratta di un atleta che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, sia tatticamente che tecnicamente. Sono molto contento che venga a far parte della nostra famiglia, a testimonianza della grande attenzione che Brescia pone sul mercato degli italiani e della voglia di dare un’impronta e un’identità importante in tal senso al nostro roster. Dopo aver portato tre giocatori in Nazionale nel corso dell’ultima stagione, quella di permettere a Zerini di ritrovare la maglia azzurra è un’altra scommessa che vorremmo vincere".

"Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Andrea, che è un giocatore dal grande temperamento, come ha dimostrato in questi anni nei diversi club in cui ha giocato – le parole di Andrea Diana, coach della Germani -. Sono convinto che si inserirà all’interno della squadra e si saprà far ben volere dai nostri tifosi. Grazie alla sua duttilità, sarà il nostro jolly nel reparto lunghi e sono certo che potrà essere di grande aiuto alla squadra nell’ottica della doppia competizione".

"Sono molto contento dell’opportunità di vestire la maglia di Brescia – spiega l’ala toscana -. Da fuori ho apprezzato molto l’entusiasmo e la serietà di una società come la Leonessa, che nell’ultima stagione ha raggiunto traguardi rilevanti come la semifinale scudetto e la finale di Coppa Italia e che, soprattutto, ha programmi e progetti importanti per il futuro. È un onore e un piacere vestire la maglia della Germani, trovare allenatori che già conosco come Alessandro Magro e Max Giannoni e giocatori che ho già avuto modo di avere come compagni di squadra in Nazionale, come Luca Vitali e Brian Sacchetti. Sono contento, emozionato e pronto a una stagione importante, nella quale il mio impegno sarà costante per raggiungere obiettivi importanti, anche in ottica azzurra".

