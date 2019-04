Diana festeggia la vittoria

Brescia batte Bologna in volata nell’anticipo della ventinovesima giornata. "Festeggiamo con tanta felicità una vittoria ottenuta con grande orgoglio – dice il coach dei lombardi Diana -. È un successo che voglio condividere con i nostri tifosi, che non ci hanno abbandonato mai per tutti i 40′, sostenendoci sempre e non facendoci mancare il supporto, anche nel momento di massima difficoltà.

Ci sono tre diverse partite all’interno della gara: nel primo tempo la nostra lucidità e concentrazione ci ha permesso di mettere in difficoltà una squadra importante come la Virtus, tenuta a 27 punti a referto alla fine del primo tempo".

"A rientro dagli spogliatoi abbiamo subìto la fisicità di Bologna, che ci ha tolto qualsiasi soluzione e ci ha punito soprattutto sotto canestro. Poi però c’è stata la reazione di cuore di un gruppo coeso e compatto, che non molla mai. E forse, delle tre, questa è stata la partita più bella".

SPORTAL.IT | 24-04-2019 23:56