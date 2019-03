Diana: "Possiamo credere nei playoff"

Andrea Diana non nasconde la propria soddifazione.

"Innanzitutto faccio i complimenti a Brindisi, che si è confermata una squadra tosta e in grande fiducia. Oggi importava solo vincere: questo successo dà un senso al nostro futuro per provare a partecipare alla corsa ai playoff. Vincendo con Brindisi, ci siamo meritati di poter continuare a credere nella postseason" racconta il coach di Brescia.

"I ragazzi hanno fatto una partita tosta, rimanendo attenti nei momenti di difficoltà. Siamo riusciti a far quadrato nel finale di partita per acciuffare la parità e poi vincere la partita nel supplementare. Abbiamo avuto la capacità di resistere dopo l’inizio di partita non buono e in un secondo tempo nel quale abbiamo faticato ad attaccare i cambi sistematici dei nostri avversari. Quando però è stato il momento di stringere in attacco durante il supplementare, siamo stati bravi a farci trovare pronti e sfruttare il bonus di Brindisi, andando spesso in lunetta" aggiunge Diana.

SPORTAL.IT | 17-03-2019 22:45