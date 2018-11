Diana sicuro: "Brindisi è la sorpresa"

"Brindisi è la sorpresa del campionato: dovremo giocare con grande umiltà e unità, soprattutto nei momenti chiave della partita". Con queste parole Andrea Diana, coach della Germani Basket Brescia, presenta la sfida della settima giornata del campionato di Serie A contro l’Happy Casa Brindisi, in programma domenica 18 novembre alle ore 19.00 presso il PalaPentassuglia di Brindisi.

"Possiamo tranquillamente definire Brindisi la sorpresa di questo campionato – spiega il coach toscano -. La squadra pugliese arriva in grande fiducia, forte delle ultime tre vittorie consecutive, e le uniche sconfitte che ha subìto sono maturate contro Milano e Sassari. L’Happy Casa ha un potenziale offensivo molto elevato, con 83.7 punti segnati a partita, ma il suo vero punto di forza è la difesa: grazie a una grandissima energia difensiva, infatti, concede solamente 68.5 punti agli avversari nelle vittorie ed è la prima squadra del campionato per recuperi".

"All'interno di un sistema di gioco molto equilibrato emergono sicuramente le individualità di Clark, giovane playmaker rapidissimo nel correre il campo, e Banks, guardia di grande talento – prosegue l’allenatore della Leonessa -. Ma la forza sta nell'intero gruppo a disposizione dì coach Vitucci. Noi vogliamo uscire da questo trend di sconfitte e riprendere la corsa verso la qualificazione alla Final Eight. Serve grande umiltà e unità, soprattutto nei momenti chiave di ogni singola partita, giocando insieme sia in attacco che in difesa. Le condizioni di Mika? Eric partirà con la squadra alla volta di Brindisi, le sue condizioni verranno valutate prima dell’inizio della partita".



SPORTAL.IT | 17-11-2018 13:05