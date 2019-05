Diaw affonda il Verona: il Cittadella vede la A

Il Cittadella ha vinto la gara d'andata della finale dei play-off promozione di Serie B: al Tombolato l'undici di Venturato ha superato per 2-0 il Verona grazie alla doppietta di Diaw, a segno al 6' e all'80'.

Gli scaligeri nel finale hanno colpito una traversa con Pazzini, decisivo in diverse occasioni Paleari che ha mantenuto inviolata la sua porta con alcuni interventi importanti. Il ritorno in programma domenica sera al Bentegodi, i granata sognano la prima promozione in serie A.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 23:21