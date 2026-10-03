La prima serata del sabato sera in televisione scopre il talento della nazionale italiana di atletica. Nella trasmissione di Milly Carlucci, il triplista metterà in mostra le sue doti di ballerino

Andy Dìaz nelle vesti di ballerino, Derkach, Fabbri e la mitica staffetta 4×400 ospiti d’onore a “Tu si qui vales”: se si cercava una conferma dell’anno d’oro dell’atletica italiana basta andare a cercare nei palinsesti della tv italiana che nel prime time di sabato dà grande spazio agli azzurri. Potrebbe sembrare una cosa di poco conto ma non è così, soprattutto perché i protagonisti non sono i due eroi di Pechino, Tamberi e Jacobs.

Andy Díaz a Ballando con le stelle

Il pubblico italiano, anche quello meno avvezzo al mondo dell’atletica, potrebbe ritrovarsi tra le mani un personaggio nuovo. Andy Díaz è un fenomeno in pista, la sua è stata una stagione da dominatore nel mondo del salto triplo ma chi lo conosce bene, sa che il saltatore di origini cubane può essere un “personaggio” anche ai microfoni. E forse proprio per questo motivo c’è grande curiosità nel vederlo all’opera nelle vesti di ballerino. Andy sarà infatti protagonista della trasmissione “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci e già alla vigilia del debutto non ha nascosto qualche difficolta: “Pensavo che da atleta potessi partire avvantaggiato, invece ho scoperto nuovi muscoli. Gli allenamenti sono diversi da quelli a cui sono abituato. Ora torno a casa con il mal di schiena e la mente ancora impegnata a ripassare i passi”.

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Derkach, Fabbri e la 4×400 a Tu si que vales

Ma sabato 3 ottobre potrebbe essere anche la serata di una sfida a distanza per l’atletica italiana. Mentre Diaz mette alla prova le sue doti di ballerino, sulla concorrenza ci sono gli azzurri che a Birmingham hanno fatto sognare l’Italia. La nazionale azzurra ha conquistato la vittoria nel medagliere agli ultimi Europei grazie anche agli ori conquistati da Dariya Derkach (salto triplo), Leonardo Fabbri e ai componenti della staffetta 4×400 maschile (Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati) che con il successo forse più sorprendente della manifestazione ha sigillato la vittoria nel medagliere ai danni dei padroni di casa britannici. E stasera gli azzurri saranno ospiti alla trasmissione Tu si que vales che va in onda su Canale 5.

L’atletica italiana è diventata pop…finalmente

La doppia presenza sulle due reti ammiraglie di Rai e Mediaset degli azzurri dell’atletica non è solo una coincidenza e di sicuro non è qualcosa da sottovalutare. Nel corso delle ultime stagioni, l’atletica ha saputo prendersi un posto di primo piano nel mondo dello sport italiano vincendo due volte il medagliere agli Europei e collezionando successi a ogni livello. E il fatto che a essere protagonisti non siano i due eroi di Tokyo, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, dà la dimensione di un movimento che finalmente sta diventando pop, lasciando (per sempre si spera) la sfera e l’ombra di sport di nicchia.