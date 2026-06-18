Diaz e Fabbri illuminano i Campionati Assoluti Societari: supersfida Stano-Fortunato nei 10.000 di marcia. Dosso a Doha

Nel fine settimana gli Assoluto Societari vedranno protagonisti tanti big: Diaz e Fabbri a caccia di continuità dopo un giugno importante. Anche Doualla cerca risposte. A Doha debutta Dellavalle nel triplo

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La pista (velocissima) del “Guidubaldi” di Rieti farà da sfondo nel fine settimana ai Campionati Assoluti Societari, appuntamento che a poco meno di due mesi dagli Europei di Birmingham proporrà a molti atleti in odore di campionato continentale di testarsi di fronte a una platea di rivali di tutto rispetto. Sarà l’occasione per provare a detronizzare l’Atletica Brescia 1950 in campo femminile e l’Enterprise Sports&Service in quella maschile, ma anche per vedere all’opera chi dovrà provare a rimpinguare il bottino di medaglie azzurre in terra britannica. Con Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Massimo Stano tra i protagonisti più attesi assieme a Francesco Fortunato e Kelly Doualla.

Diaz e Fabbri, test per gli Europei. Stano-Fortunato a duello

Ci sono anche medaglie olimpiche, mondiali ed europee in carica sulla pista reatina, e questo basta per suscitare l’interesse degli appassionati. Diaz, che gareggia per la Libertas Unicusano Livorno, proverà a testarsi per avvicinare quel 18.29 che da tanto tempo dice di avere nelle corde, sebbene sin qui in gara non sia mai riuscito a spingersi oltre la soglia (anche psicologica) dei 18 metri.

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Fabbri (Firenze Marathon) è reduce da un filotto di 4 vittorie consecutive, cominciato al Golden Gala a Roma e proseguito a Lucca, Pergine Valsugana e Ostrava, con due lanci oltre i 22 metri. Anche Fausto Desalu proverà a portare mattoncini alla Libertas livornese, mentre nella marcia c’è Fortunato che vuol continuare a dettare legge dopo aver vinto la mezza maratona di marcia nei Mondiali a Squadre e aver conquistato anche le tappe di Podebrady e Madrid (il pugliese corre con la società campione d’Italia in carica).

E il duello con Stano sui 10.000 metri è tra i più attesi di tutto il fine settimana. Doualla (Cus Pro Patria Milano) cercherà risposte nei 100 metri dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro, mentre nell’asta fari puntati sul duello tra Roberta Bruni (Studentesca Milardi) ed Elisa Molinarolo (Atletica Brescia 1950). Manuel Lando favorito d’obbligo nel salto in alto.

Diamond League, a Doha c’è Dosso a caccia del riscatto

Chi non sarà a Rieti sarà di stanza a Doha, dove con una quarantina di giorni di ritardo si terrà il meeting di Diamond League inizialmente rimandato a causa della guerra in Iran e Medio Oriente. Al Khalifa International Stadium l’Italia calerà assi importanti come Zaynab Dosso (reduce da qualche uscita sotto le aspettative), Andrea Dellavalle nel triplo (all’esordio assoluto in stagione) e Matteo Sioli nell’alto, che dopo la vittoria a Roma ha visto salire prepotentemente le proprie aspirazioni in ottica Europei.

Iscritte alle gare di Doha anche Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli femminili e la coppia composta da Marta Zenoni e Gaia Sabbatini nei 1.500. Tra i nomi più attesi del meeting mediorientale il lusitano Pedro Pichardo nel triplo (anche lui all’esordio), Mutaz Barhsim nell’alto, la dominicana Marileidy Paulino nei 400, lo statunitense Cordell Tinch nei 110 ostacoli ed il marocchino Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi.