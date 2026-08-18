Diaz e Tamberi, la pedana chiama: Andy a Losanna pensa al record del mondo, Gimbo riflette se andare a Chorzow

Dopo i trionfi agli Europei, Diaz e Tamberi pensando agli ultimi appuntamenti stagionali: Andy in Svizzera sfiderà tutti i big mondiali pensando al record di Edwards, Gimbo iscritto con Sioli (infortunato?) in Silesia

Hanno lasciato Birmingham da dominatori, come imponeva il copione. Ma nessuno poteva sapere che sarebbe andata a finire così: magari per Andy Diaz l’oro era più di un’eventualità, ma da qui a pensare che anche Gianmarco Tamberi se ne sarebbe messo al collo un altro (il quarto nelle ultime 5 rassegne continentali) certo ce ne passava. La classe però non è acqua e adesso che la medaglia fa bella mostra di sé nella vetrina di casa per Gimbo e Andy è già tempo di trovare nuove motivazioni. Con il saltatore che ancora una volta sembra averne individuata una che vale decisamente il prezzo del biglietto.

Diaz a Losanna rilancia l’assalto al record del mondo

Perché Diaz, dopo l’8.15 col quale ha ritoccato il primato nazionale del triplo, adesso vuol cercare un modo per accorciare la forbice di 14 centimetri che lo separa dal record del mondo di Jonathan Edwards, peraltro uno dei più antichi del panorama dell’atletica (resiste da 31 anni).

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Il primo appuntamento per provare ad avvicinarsi ancor più al primato lo offrirà il meeting di Diamond League di venerdì sera a Losanna, pedana che peraltro in passato ha visto Diaz uscire vincitore. Chiaro che l’adrenalina del titolo europeo appena vinto potrebbe produrre effetti ancora più benefici e imprevedibili: ci sarà l’attesa rivincita col portoghese Pichardo, ma soprattutto ci sarà la sfida tra Diaz e se stesso, perché quel 18.29 a lui è sempre sembrata una misura possibile da colmare, e in Svizzera l’occasione potrebbe rivelarsi propizia.

Presenti al meeting svizzero anche Andrea Dallavalle (bronzo a Birmingham), Lazaro Martinez, Jordan Scott e Yasser Triki, un parterre di livello assoluto che potrà certamente elevare il livello della competizione. A Losanna di scena anche Francesco Pernici negli 800 metri.

Tamberi e Sioli in dubbio per Chorzow

Ripartirà invece dalla Polonia la stagione di Gianmarco Tamberi, che solo prima della partenza per l’Inghilterra sembrava potesse chiudersi ancor prima dell’appuntamento con gli Europei. E invece il fresco vincitore dell’oro nel salto in alto tornerà in pedana in Silesia, esattamente 24 ore dopo Diaz: Gimbo fa parte della startlist di atleti pronti a scendere sabato sulla pista di Chorzow che tra due anni ospiterà proprio gli Europei, anche se una conferma sulla presenza effettiva del fuoriclasse marchigiano ancora non è arrivata.

Anche Matteo Sioli rientra nell’elenco degli iscritti all’appuntamento di sabato, considerando che con le vittorie nelle tappe di Roma e Doha ha guadagnato punti pesanti anche in ottica di una partecipazione alla finali di Bruxelles, ma nel suo caso tutto dipenderà dal decorso del problema muscolare che lo ha costretto ad accontentarsi del bronzo nella finale di Birmingham. In gara presenti anche l’argento Doroshchuk, l’olimpionico di Tokyo Barshim e il primatista stagionale Harrison (2.34).