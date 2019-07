"Dichiarazione di guerra": che polemica dopo Inghilterra-Usa

Il Mondiale femminile che si sta per concludere in Francia ha segnato il boom a livello planetario di uno sport sempre più popolare e con un numero sempre crescente di praticanti, ma che a livello tecnico ha confermato di essere trainato da potenze come Stati Uniti e Olanda. Le americane, campioni in carica dopo aver vinto l’edizione 2015 svoltasi in Giappone battendo in finale il Giappone, difenderanno infatti il titolo domenica dopo aver eliminato in semifinale l’Inghilterra allenata da Phil Neville, ex nazionale maschile. Le Oranje, invece, campioni d’Europa in carica, hanno posto fine al sogno dell’Italia del ct Bertolini, eliminata ai quarti, ma a testa alta e dopo essere andata oltre le aspettative.

La partita giocata a è stato un concentrato infinito di emozioni e spettacolo, ma il 2-1 finale ha lasciato tanti rimpianti alle inglesi, per un gol annullato dal Var e un rigore fallito nel finale che avrebbe con ogni probabilità prolungato la sfida ai supplementari.

Degli Stati Uniti versione femminile però si parla anche per motivi extra-calcistici. Se le proteste della bomber Megan Rapinoe, in aperta polemica con la presidenza Trump, avevano già fatto il giro del mondo, pure quanto successo proprio durante la semifinale ha scatenato polemiche davvero accese.

Tutto nasce dall’esultanza di Alex Morgan, attaccante degli Usa autrice del gol decisivo, celebrato in modo particolare, ovvero simulando la bevuta di un té. Un’ironia o una goliardia che non è però affatto piaciuta alle inglesi e alla stampa locale, che ha gridato alla presa in giro aprendo una polemica che sembra allargarsi sempre di più.

Piers Morgan, noto giornalista e personaggio televisivo britannico, omonimo dell’attaccante, ha addirittura definito quell’esultanza una “dichiarazione di guerra”. Ovvia la reazione opposta di Hillary Clinton, che ha gettato benzina sul fuoco facendo le congratulazioni al team americano “per essersi guadagnato quel tè”.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 13:50