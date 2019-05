Dichiarazioni Montella su Sky suscitano ironia tra i tifosi

Delle sei partite dell’ultima giornata di Serie A andate in scena alle 20.30 probabilmente quella più brutta è stata Fiorentina-Genoa 0-0. Due squadre bloccate e attendiste, che hanno giocato più con l’orecchio alla radiolina per sapere cosa stesse succedendo a San Siro che per battere realmente l’avversario che si trovavano di fronte. I tifosi delle altre squadre hanno pesantemente criticato viola e rossoblù, affermando che avrebbero meritato loro di retrocedere al posto dell’Empoli, ma a fine partita c’è stato un curioso siparietto che almeno ha strappato dei sorrisi.

Frasi sballate – Nella consueta intervista post-partita davanti ai microfoni di Sky infatti Vincenzo Montella, attuale tecnico della Fiorentina (ma la sua permanenza nel capoluogo toscano è tutt’altro che sicura) ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno lasciato tutti sbigottiti. Queste le sue parole: “Credo sia stato un campionato stranissimo. Nelle ultime sette partite con me abbiamo sempre creato tantissimo e non abbiamo mai perso. Abbiamo onorato la Serie A”.

Conti sbagliati – Da quando è seduto sulla panchina della società dei Della Valle Montella ha ottenuto solamente due punti (pareggiando all’esordio per 0-0 contro il Bologna e appunto nell’ultimo match di campionato contro il Genoa) raccogliendo poi ben cinque sconfitte e segnando la miseria di un solo gol (sul campo della Juventus, che quel giorno ha festeggiato la matematica conquista dello scudetto). Le parole dell’ex tecnico del Milan dunque non hanno un minimo di fondamento e sono state oggetto di derisioni.

SPORTEVAI | 27-05-2019 10:09