Dida: "Il Brasile è favorito al Mondiale"

Intervistato da 'Sportmediaset.it', l'ex portiere del Milan Nelson Dida si sbilancia sul prossimo Mondiale: "Il Brasile è la squadra favorita, con Neymar si può, è la nostra stella. Gioca con compagni molto forti, è un gruppo compatto e lo dimostreranno in Russia".

Riguardo il suo ricordo più bello legato ai Mondiali, Dida è sicuro: "Indimenticabile il 2002 quando ho alzato la coppa la cielo. Ricordo ancora l'emozione, è stato qualcosa di speciale. Menzione particolare per la punizione di Ronaldinho contro l'Inghilterra, grandissimo gol".

Quest'anno in Serie A ha stupito il portiere della Roma, Alisson, ma per l'ex nazionale verdeoro non è una sorpresa: "Mi aspettavo questa sua grande stagione, è un ottimo portiere. Già all'Internacional si vedevano le sue grandi doti tecniche, si è guadagnato la maglia della Nazionale con prestazioni importanti, ha grandi margini di crescita. Real Madrid? Deve stare tranquillo e non pensare al mercato, sa cos'è meglio per il suo futuro".

