Deschamps pronto a entrare nella leggenda del Mondiale

Vincere il Mondiale è il massimo che si possa ottenere nel mondo del calcio, un sogno che ben pochi sono riusciti a realizzare. In pochissimi possono vantare addirittura più di una vittoria nella massima competizione per nazionali. L’unico calciatore di tutti i tempi a trionfare per tre volte è stato il leggendario Pelè.

Domenica in occasione della finale tra Francia e Croazia, Didier Deschamps, commissario tecnico dei transalpini, potrebbe entrare nella storia del calcio e diventare il terzo uomo nella storia a vincere il campionato del mondo sia come calciatore sia come allenatore. Il tecnico dei galletti faceva infatti parte della rosa che vinse l’unico Mondiale conquistato sinora dalla Francia nel 1998. La nazionale transalpina trionfò in finale a Parigi contro il Brasile con un secco 3-0 (doppietta di Zinedine Zidane e rete finale di Petit) e fu proprio Deschamps, capitano di quella nazionale, ad alzare la Coppa del Mondo.

Gli altri due a essere riusciti in questa impresa sono il brasiliano Mario Zagallo e il tedesco Franz Beckenbauer. Il primo vinse addirittura tre Mondiali: nel 1958 e nel 1962 da calciatore, mentre nel 1970 in Messico come allenatore in finale contro l’Italia per 4-1 grazie alle magie di Pelè. Il Kaiser invece trionfò da capitano della Germania nel 1974 e successivamente la guidò al successo come allenatore a Italia ’90, sconfiggendo in finale l’Argentina per 1-0 e ponendo fine a una striscia di tre finali consecutive perse per la nazionale tedesca (1978, 1982 e 1986).

Ora anche Didier Deschamps è a un passo dall’entrare nella storia e diventerebbe così protagonista di tutti i campionati mondiali vinti dalla Francia. Prima però c’è da battere la tostissima Croazia, alla prima finale mondiale della propria storia: un’occasione che i croati non vorranno certamente farsi sfuggire.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 12:10