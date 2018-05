Didier Deschamps non si sente accerchiato

La notizia delle dimissioni di Zinedine Zidane dalla panchina del Real Madrid ha sorpreso l’intero mondo del calcio, oltre al presidente Perez. Il tecnico francese, vincitore delle ultime tre edizioni della Champions League, non sembra, almeno a parole, voler trovare subito un’altra squadra, anzi chi lo conosce bene giura che Zizou non veda l’ora di prendersi qualche mese di pausa per poi ereditare la guida della Nazionale francese dall’amico ed ex compagno alla Juventus e in Nazionale Didier Deschamps.

Logico pensare che per il ct dei 'bleus', alle prese con la preparazione del Mondiale e con la vigilia dell’amichevole contro l’Italia, avrebbe fatto a meno di queste voci in questo momento…: “Rispetto la decisione di Zidane, è stata la migliore possibile e immagino che abbia riflettuto a lungo. Se ora c'è pressione su di me? Non lo so. Mi conoscete, la mia energia è focalizzata alla Coppa del Mondo. Ci sarà poi un dopo Mondiale e lì si vedrà cosa succederà" ha detto Deschamps, che ha poi tirato fuori l’orgoglio mostrandosi inevitabilmente risentito.

"Non sarò io a consegnare eventualmente le chiavi della Francia a Zidane, ma il presidente della nostra federazione. Credo che Zizou adesso voglia godersi il meritato riposo con la sua famiglia: sinceramente, non c'è nulla che possa intaccare la mia serenità".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 19:45