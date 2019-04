Dieci squalificati in Serie A

Se la cava con una giornata di squalifica Sergej Milinkovic-Savic dopo l’espulsione per un colpo proibito all’attaccante del Chievo Mariusz Stepinski.

Il centrocampista della Lazio, espulso nel primo tempo, è stato anche multato, ma salterà solo la partita contro la Sampdoria.

Sono in tutto dieci i giocatori fermati, nessuna sanzione per il tecnico dell'Atalanta Gasperini allontanato dal campo nella partita contro il Napoli:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000.00

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): sentito il Direttore di gara, per gesto di reazione nei confronti di un calciatore avversario, al 34° del primo tempo, a giuoco in svolgimento, senza alcuna conseguenza fisica per il medesimo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETIIVA DI GARA

FARAGO Pancrazio Paolo (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per avere, al termine della gara, rivolto un ironico applauso all'Arbitro.

BASELLI Daniele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIANO Camillo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CIONEK THIAGO Rangel (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LOCATELLI Manuel (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZANIOLO Nicolo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

AMMENDA DI € 10.000.00 CON DIFFIDA

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irrispettosa.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 18:02