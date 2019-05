Diego Armando Maradona a pezzi, sogno svanito

Grande amarezza per Diego Armando Maradona, che vede tramontare le sue speranze di vincere il primo trofeo della sua carriera da allenatore. I suoi Dorados hanno perso la finale dei playoff del campionato messicano di serie B e non hanno quindi conquistato la promozione nella massima serie.

Il club di Sinaloa è stato sconfitto in finale dall'Atletico San Luis ai supplementari: decisiva la rete al 103' dello spagnolo Bilbao, che ha interrotto l'imbattibilità dei Dorados che durava da 14 partite. La gara d'andata era terminata 1-1. La leggenda del Napoli, fischiata per tutto il match dal pubblico avversario, ha perso così la seconda finale consecutiva in Messico e potrebbe lasciare definitivamente il Paese per tentare la fortuna da altre parti.

"Sono triste per i miei ragazzi, non per me. Nella mia carriera ho vinto, ho perso, ho esagerato ed esultato nella mia vita. Sono stato sull’orlo della morte, quindi questo non mi fa niente. Credetemi, sono triste oggi. Ma soprattutto per la squadra". Il club gli ha offerto un rinnovo per riprovarsi anche la prossima stagione, l'ex Pibe de Oro deciderà a breve il suo futuro.

A marzo Maradona si era detto disposto a riconoscere altri tre figli avuti da due donne cubane. "Diego ha tre figli a Cuba, li riconoscerà dopo il test del DNA quando tornerà nell’isola. Sono di due donne diverse. Ad oggi non li ha ancora riconosciuti, ma si prenderà cura di loro e farà quello che deve fare. Quando tornerà sull’isola nelle prossime settimane Diego si sottoporrà alla prova del DNA per l’eventuale riconoscimento”, ha spiegato il legale. I tre bambini sarebbero nati tra il 2000 e il 2005, periodo in cui Dieguito visitò spesso l’isola".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 13:37