Diego Costa fuori fino ad aprile: niente Juventus

Brutta tegola per l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che perderà a lungo l'attaccante Diego Costa. La punta ispano-brasiliana si è sottoposta ad esami radiologici che hanno evidenziato un'ernia discale cervicale.

Nelle prossime ore Diego Costa, che chiaramente salterà la partita di ritorno contro la Juventus in Champions, consulterà alcuni specialisti in neurochirurgia, e deciderà se procedere o meno con l'intervento chirurgico: potrebbe tornare in campo a primavera inoltrata.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 13:02