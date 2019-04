Diego Costa rompe con Simeone e con l'Atletico Madrid. L'attaccante dei colchoneros, squalificato otto giornate in seguito all'espulsione contro il Barcellona, quando ha messo le mani addosso all'arbitro, si è rifiutato di allenarsi con la squadra.

Secondo i media spagnoli, la punta protesta per la multa comminata dalla società per la sua squalifica: in estate è possibile l'addio.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 15:58