Diego Costa straccia il Var

L’introduzione della Var al Mondiale è già stata determinante in diverse partite. Dal rigore concesso alla Svezia a quello, sbagliato, assegnato al Perù, ma tutto è cominciato con Portogallo-Spagna, quando l’arbitro centrale, Gianluca Rocchi, ha visto avallate le decisioni di concedere il rigore ai lusitani e il gol del momentaneo 1-1 alla Spagna, segnato da Diego Costa.

Lo stesso attaccante dell’Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni di 'Deporte Cuatro', ha però stroncato senza mezzi termini l’avvento della tecnologia nella manifestazione più importante per Nazionali: "A me il Var non piace. Quando ho segnato non sapevo se esultare oppure no. Sarà sempre così, nei casi dubbiosi devi restare con la faccia da tonto e aspettare”.

Diego Costa dà poi un’intepretazione particolare sulla decisione di Rocchi di convalidare il primo gol della 'Roja': “Il fallo su Pepe poteva essere fischiato, ma l'arbitro non lo ha fatto perché aveva dato da poco il rigore al Portogallo.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 23:40