Diego Costa verso la Serie A, ci pensano in due

Mentre le istituzioni calcistiche stringono i tempi per provare a capire i margini per far ripartire la stagione e portarla regolarmente al termine una volta che sarà stata arginata la pandemia del Coronavirus, sullo sfondo si staglia la non meno importante questione che riguarda le date della prossima sessione del calciomercato. Inizierà a luglio e terminerà a dicembre coprendo anche l’inizio della stagione successiva?

Solo ipotesi, la decisione definitiva passerà anche dal parere dell’Uefa, ma quel che è certo è che i grandi club di tutta Europa non vorranno farsi trovare impreparati in vista della seconda parte del 2021, che si annuncia molto particolare. Tra i nomi più gettonati nelle ultime ore c’è quello di Diego Costa.

L’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo sembra destinato a concludere la seconda esperienza all’Atletico Madrid, molto meno soddisfacente rispetto alla prima anche a causa dei tanti infortuni subiti che ne hanno ridotto il minutaggio oltre che a causa di un rapporto non più idilliaco con il tecnico Diego Simeone. A 32 anni e in scadenza nel giugno 2021, Diego Costa sembra volersi rilanciare nel campionato italiano e le richieste non mancano.

Secondo quanto riportato da ‘As’, Napoli e Roma sono in prima fila. Gli azzurri puntano a un nome importante per l’attacco in vista della probabile partenza di Arkadiusz Milik, che non ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo del contratto. Quanto alla Roma, il ds Petrachi pensa a Diego Costa come riserva di lusso di Edin Dzeko e sostituito di Nikola Kalinic, che tornerà per fine prestito proprio all’Atletico Madrid. I giallorossi confidano in questa corsia preferenziale per passare davanti alla concorrenza. A Diego Costa sono però interessati anche club stranieri, come il Flamengo, che gli offrirebbe la possibilità di tornare nella terra natale, e i qatarioti dell’Al-Rayyan.

SPORTAL.IT | 01-04-2020 19:45