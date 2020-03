Diego Godin verso l'addio all'Inter

Diego Godin potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il difensore uruguaiano non si è trovato bene in nerazzurro agli ordini di Antonio Conte, e non digerisce la difesa a tre del tecnico leccese. Un malessere aumentato per le tante panchine. Non è escluso un ritorno all'Atletico Madrid o un rientro in Spagna.

Intanto il giocatore sui social ha mandato un messaggio al suo Uruguay: "Vi mando un abbraccio grande nonostante la distanza dalla casa mia a Milano. Continua la quarantena, va tutto bene e volevo mandare un messaggio a tutti per consigliarvi di essere responsabili e attenti con voi stessi e per gli altri in questo momento difficile. Ascoltiamo quello che ci raccomandano le autorità e i professionisti, curiamo noi e tutte le persone cui vogliamo bene. Voglio mandare questo messaggio di speranza a tutto il mondo e in particolare all’Uruguay che è sempre nei miei pensieri, anche a distanza. Spero che la gente faccia quello che viene raccomandato, cosicché la situazione si possa controllare e si faccia in modo che tutti stiano bene. Come ultima cosa, rivolgo un pensiero di riconoscenza e ringraziamento verso tutte le persone che stanno lavorando in prima linea per contenere questo virus e combattere questa situazione, tutto il personale medico che lavora in tutti i paesi del mondo per combattere questo virus. A loro va il mio riconoscimento, mando loro un abbraccio grande. Siate forti, animo e forza! Supereremo questa situazione".

SPORTAL.IT | 16-03-2020 14:04