Doveva essere il nuovo Del Piero, si rivelò un flop clamoroso. Eppure Ranieri avvisò i dirigenti della Juve

A maggio 2009 la Juve, reduce da un campionato deludente, si assicura uno dei prospetti più forti e interessanti del periodo: Diego Ribas Da Cunha. Brasiliano classe 1985, regista e trequartista dotato di grande tecnica e dribbling sopraffino, aveva incantato nelle tre stagioni precedenti al Werder Brema, portando a casa due trofei e condendo il tutto con gol, assist e giocate a profusione.
Ma già prima del suo arrivo, qualcosa comincia a scricchiolare. Claudio Ranieri, allenatore dei bianconeri fino alla terzultima giornata della stagione 2008-2009, esprime perplessità riguardo il suo posizionamento in campo. Il terzetto dirigenziale della Juve, Cobolli-Gigli, Blanc e Secco, procede comunque con la trattativa.
Le premesse sono esaltanti, anche grazie alla doppietta alla Roma alla seconda in campionato… Ma subito dopo qualcosa si rompe. E quello che doveva essere il degno erede di Del Piero, naufraga assieme a tutta la squadra.
Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia di Diego, uno dei flop più clamorosi della storia recente della Juventus.