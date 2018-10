Diego Milito: che gol in Tribunale per l'ex Inter

L'ex attaccante dell'Inter Diego Milito, protagonista del Triplete nerazzurro del 2010 e oggi dirigente sportivo e segretario tecnico del Racing Club, è stato assolto dai presunti reati fiscali a lui attribuiti nel 2016.

Il Principe era rientrato nel maxi procedimento penale aperto sul calcio dalla Procura di Napoli nel 2016, che aveva visto il coinvolgimento di 64 tra dirigenti di società di calcio, giocatori e procuratori.

"La Procura, resasi conto della insussistenza di qualsivoglia reato fiscale a carico del calciatore, per il quale inizialmente si era ipotizzata la percezione di un compenso extra dall'Inter in luogo del suo procuratore dell'epoca, ha archiviato il procedimento penale a suo carico", è la nota diffusa dagli avvocati dell'ex giocatore.

Milito, inoltre, è stato totalmente assolto anche nel parallelo procedimento disciplinare avanti al TAS. L'ex nerazzurro ha espresso "soddisfazione per quanto deciso dai giudici, nei quali ho sempre riposto fiducia." Il Principe è oggi direttore tecnico del Racing Club e si occupa attivamente della "Fundacion Diego Milito" dedita a diffondere la cultura dello sport e della solidarietà tra i giovani.

La punta argentina ha giocato nell'Inter nel quinquennio 2009/2014, arricchendo la bacheca del club nerazzurro con uno scudetto, due Coppe Italia, unsa Supercoppa Italiana, una Champions League e una Coppa del Mondo per club. Settantacinque le reti totali del Principe all'Inter, in 171 partite tra campionato e coppe.

L'albiceleste è stato il grande protagonista del Triplete 2010 orchestrato da Mourinho, segnando in tutte le gare decisive della stagione: nella finale di Coppa Italia la Roma è piegata per 1-0 grazie a un suo gol, mentre in campionato la marcatura del Principe contro il Siena permette ai nerazzurri di tenere dietro la Roma nell'ultima giornata. Infine, l'apotesi nella finale di Madrid, con la doppietta al Bayern Monaco.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 14:15