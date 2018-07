Diego Simeone spaventa l'Inter

Se si tratti solo di una strategia, il classico gioco delle parti di cui vive il calciomercato, lo si saprà a breve, anzi a brevissimo, di certo in casa Inter avranno accolto con stupore le parole dell’ex Diego Simeone in merito al futuro di Sime Vrsaljko. L’esterno croato è stato scelto come il rinforzo che mancava sulle fasce difensive di Spalletti ed è atteso martedì a Milano per le visite mediche.

Tutti d’accordo, tranne il tecnico dell’Atletico Madrid, che ha elogiato il proprio giocatore, ora in vacanza dopo il secondo posto al Mondiale, provando a scongiurarne in extremis la partenza: "Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante. Comunque vedremo la sua volontà" le parole in arrivo da Singapore, dove l’Atletico sarà impegnato contro il Paris Saint-Germain per l’International Champions Cup. Parole che evidentemente spaventano l’Inter, ma che al contempo fanno sperare tifosi e dirigenti nerazzurri grazie alla frase finale.

"Sime ha disputato un'ottima Coppa del Mondo, è stato decisivo in particolare in fase offensiva" ha concluso Simeone.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 15:25