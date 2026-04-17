Dietrofront Djokovic: salta Madrid per un "misterioso" infortunio. E anche Roma e Parigi ora sono a rischio

Sembrava tutto pronto per il debutto stagionale sul rosso, invece Novak Djokovic ha annunciato che non sarà al via a Madrid. L'infortunio lo mette in forse anche per Roma e Parigi.

Non ci si stupisce troppo nel sapere Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza del Mutua Madrid Open. Perché aspettarsi che il serbo metta un Masters 1000 in cima alla lista dei tornei preferenziali è probabilmente troppo: lui ha in mente soltanto gli Slam, e chiaramente qualche torneo del secondo circuito per importanza, ma solo quelli che gli tornano comodi in vista (appunto) della preparazione per lo slam alle porte. Così sarà a Roma, dove probabilmente Nole sarà della partita, perché l’appuntamento è quello che precede il Roland Garros, dove punta a riportarsi ancora una volta in finale come già fatto a Melbourne a inizio stagione.

L’annuncio inatteso: “Non sono pronto per competere”

La decisione di saltare il secondo Masters 1000 sulla terra è figlia però di una condizione fisica che, a detta dell’ex numero uno del mondo, non è attualmente in grado di sorreggerne le ambizioni. “Purtroppo non sono pronto a competere quest’anno sulla terra di Madrid”, ha scritto Djokovic in un messaggio postato sul proprio profilo Instagram. “Sto lavorando per recuperare, e spero di poterlo fare presto. Hasta pronto!”, ha concluso Nole, lasciando intendere che nelle intenzioni c’è la volontà di provare a tornare nella capitale iberica magari già nella prossima stagione.

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Non ha specificato l’entità dell’infortunio che avrebbe portato alla decisione di saltare il torneo, ma probabilmente è quello che gli ha impedito anche di essere della partita a Montecarlo, come aveva ammesso ieri sera alla Movistar Arena di Madrid, dove è andato a seguire la sfida di Eurolega tra il Real e la Stella Rossa (e c’era anche Luka Doncic, infortunato e in attesa di rientrare a Los Angeles per i play-off NBA).

“Ho un infortunio che mi sta tormentando da un po’ e del quale vorrei liberarmi il più in fretta possibile, ma per ora non mi consente di tornare a giocare”. Però almeno gli offre l’opportunità di avere un po’ più di tempo libero, e non a caso il serbo ha ammesso di non disdegnare qualche “puntata” a seguire anche altre discipline, come nel caso del basket con la sfida di Eurolega in programma proprio a Madrid nella serata di giovedì. Nella capitale spagnola, Djokovic si stava allenando nei giorni scorsi, ma evidentemente qualcosa è andato storto e così è arrivato l’annuncio che ha rattristato e non poco i fan.

Appena 10 partite giocate nel 2026: a Roma ci sarà Nole?

La stagione 2026 di Djokovic s’è rivelata sin qui abbastanza avara di partite. Ha giocato a Melbourne, raggiungendo la finale (poi persa con Alcaraz), quindi tre gare anche a Indian Wells, dove è uscito agli ottavi contro Jack Draper. Poi ha saltato Miami e Montecarlo (dove giocava ininterrottamente dal 2011) e adesso è arrivato il forfait anche a Madrid, che chissà se dovrà essere soltanto uno dei tanti o se l’ultimo della stagione sul rosso.

Anche Roma a questo punto torna in bilico: lo scorso anno il forfait arrivò dopo ben 16 partecipazioni consecutive, ma poi a Parigi Nole tornò subito bello pimpante, fermandosi solo in semifinale contro Sinner. Ora però il “misterioso” infortunio rischia di tenerlo nuovamente fuori dai giochi, e chissà se anche al Roland Garros sarà o meno della partita.

A questo punto a Madrid il terrore degli organizzatore è quello di perdere anche Alcaraz, mentre almeno Sinner ha fatto capire di voler giocare (seppure in tanti lo avrebbe sconsigliato di andare, preparandosi per Roma e poi Parigi). Djokovic resta comunque un’istituzione a livello globale, e non averlo nel tabellone comporta sempre una perdita consistente.