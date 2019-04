Dietrofront tattico di Gattuso divide tifosi e addetti ai lavori

Ci fosse stata la storica proprietà nessuno avrebbe avuto dubbi: l’ha deciso il presidente. Berlusconi però non c’è più e se il Milan di stasera giocherà con il modulo tanto caro all’ex patron, ovvero il trequartista dietro le due punte, sarà solo una scelta di Gattuso. Tutto lascia pensare che con l’Udinese Ringhio rinneghi il 4-3-3 a lui tanto caro per provare a risolvere il problema del gol con un modulo diverso, cambiando ruolo al brasiliano e inserendo un’altra punta al fianco del pistolero polacco. Giusto? Il mondo del web si divide e così anche gli addetti ai lavori.

IL NO DI RAVEZZANI – Per Fabio Ravezzani è un segno di debolezza. Il direttore di Telelombardia twitta: “Gattuso lascia intendere che potrebbe cambiare modulo (2 punte). Fosse vero, mi parrebbe una pessima idea. A 9 giornate dalla fine non si rivoluziona l’impianto di una squadra per 2 sconfitte dopo 5 vittorie”. I follower si spaccanno: “Ha perfettamente ragione.E’ un segno di debolezza e istilla il dubbio nei calciatori” oppure: “In America direbbero over-reacting di Gattuso(già successo tra l’altro col dannato 442 del girone d’andata) per 2 sconfitte con una squadra più forte e una in trasferta con squadra di buon livello e per giunta con papera tagliagambe al 1 minuto.. pessimo Rino se fosse vero..” ma c’è chi non ci sta: “E se non cambia è un testone, e se cambia stravolge la squadra….a ravezza’, datte ‘na carmata”.

IL SI’ DI PELLEGATTI – Nessun dubbio invece per Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube benedice la svolta tattica del Milan: “E’ un giorno importante perchè potrebbe esserci una variazione tattica fondamentale per il presente e non solo: Paquetà dietro le due punte. Può darsi che non sia così ma sembra che Gattuso sia orientato verso questa soluzione. Ho sempre sperato che il brasiliano potesse giocare lì, con Cutrone e il cacciatore di taglie davanti. E’ un passo avanti per la costruzione del Milan, non dico contro la Juve ma con squadre più abbordabili, perchè potrebbe essere una buona soluzione. Si parla anche di giocare con il 4-2-3-1, interessante anche quello, ma io tifo per Paquetà trequartista. Sono contento che Gattuso cerchi soluzioni nuove, i ragazzi potrebbero trovare una nuova spinta. Se funzionasse la coppia Piatek-Cutrone potrebbe essere devastante”.

