Diletta Leotta a Saint Tropez: bikini tra le nuvole, delirio fan

Anche se il tempo continua a fare le bizze, almeno in Italia, l’estate si può dire ufficialmente cominciata almeno per Diletta Leotta. Il volto del calcio su Dazn, ha già postato due scatti dalle sue vacanze a Saint Tropez ovviamente mandando in visibilio i suoi followers.

Diletta, bikini tra le nuvole – La Leotta ha postato il primo scatto annunciano il suo arrivo nella località della Costa Azzurra sotto un piccolo gazebo con il costume coperto da un pareo: “Welcome to Saint Tropez” il post. Poi nello scatto successivo ecco il corpo più ambito del calcio in un bikini a fascia celeste a fantasia. Il tempo non del tutto sereno suggerisce il post: “Tra le nuvole”. Per la gioia degli occhi dei suoi tanti e tanti followers.

SPORTEVAI | 01-06-2019 11:31