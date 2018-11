Diletta Leotta, bellissima e ultra casual al cinema

Il segreto di Diletta Leotta è quello di saper abbinare una bellezza senza paragoni a una semplicità a dir poco spiazzante. Un equilibrio che spesso mette in difficoltà le donne più belle, un problema che per la splendida Diletta Leotta invece non sussiste: lei vive naturalmente, con eleganza e umiltà, in un binomio saldissimo che l’ha resa in breve tempo una delle ragazze più apprezzate nel mondo del calcio e dei social network.

Nell’ultimo selfie postato su Instagram la bellissima Diletta è intenta a guardare un film al cinema e a mangiare pop corn: una giacca verde sin troppo elegante, accompagna una scollatura generosa ma mai esagerata, i jeans strappati lasciano intravedere qualche prezioso centimetro quadrato di pelle nuda, ma denotano anche lo spirito casual e giovanile della bella giornalista siciliana. Un sorriso ingenuo e le mani piene di pop corn evidenziano come Diletta Leotta sia capace di sentirsi completamente a suo agio in ogni situazione.

E se la didascalia non rivela molti segreti del suo giorno libero, nei commenti Diletta non ha segreti e parla ai follower come se fossero tutti i suoi migliori amici: il film in proiezione è First Man, il primo uomo e a detta della giornalista è addirittura “Bellissimo”. Ma tanti altri follower sembrano davvero poco interessati ai gusti cinematografici della presentatrice Dazn e si limitano a complimentarsi per ogni minimo dettaglio: congratulazioni per gli occhi, il sorriso, l’abbigliamento e chi più ne ha più ne metta. Diletta si limita a ringraziare con il sorriso di chi conosce benissimo il proprio potere seduttivo.

SPORTEVAI.IT | 02-11-2018 10:06