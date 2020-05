Diletta Leotta e Daniele Scardina: acrobazie e amore in Fase 2

La quarantena ha stravolto i rispettivi piani professionali, ma ha anche consolidato un rapporto su cui alcuni già vociferavano. Diletta Leotta, reduce da un Sanremo estremamente controverso e dibattuto, ha mantenuto i suoi impegni senza alcuna titubanza pur rispettando i limiti e le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus condividendo il suo appartamento milanese, sullo scenario del nuovo skyline, con il pugile Daniele Scardina.

Ballando con le stelle: King Toretto in attesa di danzare

King Toretto sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, ma le cose sono andate diversamente per via della interruzione delle produzioni televisive. Così la convivenza si è trasformata in una prova di conoscenza reciproca su cui i bookmaker già puntato.

Ormai sono inseparabili e anche in allenamento, nel parco milanese antistante la casa di Diletta, i due si divertono in acrobazie e sfide social non sempre riuscite, come in questo caso.

Diletta Leotta e Scardina in Fase 2

La coppia, che si è abituata presto all’attenzione dei media, ha deciso di allenarsi spesso e molto all’aperto con l’avvio della fase 2 e di abbandonare più spesso la dimora in cui hanno trascorso la quarantena e che ha stretto il loro legame, con tanto di festa di compleanno a due per Scardina.

C’è già chi scommette sul matrimonio tra i due, nonostante la cautela dei diretti interessati che non svelano ancora i dettagli del loro rapporto. Ma d’altronde tutto, tra loro, è stato intenso e veloce: grazie a Guè Pequeno si sono conosciuti e piaciuti davvero, lontano dai riflettori in quel di Ibiza e da lì è iniziata una folle ma allegra estate che prosegue anche oggi.

VIRGILIO SPORT | 19-05-2020 15:44