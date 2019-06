Diletta Leotta e Matteo Mammì si sono lasciati. C'è nuovo amore?

A volte le cose vanno così. Anche le storie più consolidate, condite da romantici filtri Instagram e dichiarazioni in interviste ad hoc su futuri matrimoni e desideri di maternità, si esauriscono e si involvono fino a chiudersi. Diletta Leotta e Matteo Mammì ne sono un esempio. La loro relazione, divenuta di dominio pubblico quando ormai le voci erano sempre più insistenti si è conclusa.

Per la Leotta, reginetta social e modello della contemporanea conduttrice televisiva, l’interruzione è stata ufficializzata a qualche mese di distanza dall’annuncio dell’addio a Sky, ambiente in cui i due avrebbero cresciuto il loro amore.

Matteo Mammì, manager dell’emittente televisiva satellitare (e digitale, ormai) dal cognome notissimo a chi di tv si occupa, avrebbe intrecciato la relazione con Diletta proprio in quel degli studi televisivi di Sky. “Cosa mi ha colpito di più di Matteo? Sicuramente i suoi occhi, azzurri e intelligenti – aveva svelato di recente a Nuovo, senza nascondere il sogno di diventare mamma -. Vengo da una famiglia numerosa e mi piacerebbe averne una tutta mia. Ma non c’è fretta, verrà da sé”.

Le ragioni dell’interruzione del loro rapporto è da capire: dopo 4 anni di fidanzamento e di convivenza, tra i due è arrivato il momento di salutarsi.

E la Leotta, stando a quanto pubblica Dagospia, sarebbero già pronta a iniziare un nuovo corso, tra serate in allegria e una frequentazione tutta da capire con Francesco Monte, ex Uomini e Donne e soprattutto ex di Cecilia Rodriguez (fu lasciato durante il GFVip per Ignazio Moser) e Giulia Salemi, ancora affranta per la fine della loro storia.

La conduttrice ha inaugurato l’imminente arrivo dell’estate con una foto in costume che ha fatto incetta di like e commenti entusiasti. A lasciare qualche preferenza qua e là su Instagram, anche Francesco Monte, di cui alcuni utenti avrebbero riconosciuto la voce in sottofondo. Per ora, nulla di ufficiale (neanche a osservare le pubblicazioni familiari della mamma di Diletta, Ofelia) se non una Leotta esplosiva.

VIRGILIO SPORT | 17-06-2019 11:23