Dopo aver svelato la sua passione per il golf, Diletta Leotta ha deciso di prender lezioni da Andriy Shevchenko.

Dopo una foto con la leggenda rossonera, la nota conduttrice tv ha registrato un'Instagram story in cui ritrae l'ucraino sul green. Il campo non è uno qualsiasi bensì quello di Wentworth, in Inghilterra, dove Francesco Molinari, nel 2018, ha conquistato il BMW PGA Championship.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 18:40