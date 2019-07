Diletta Leotta, l'estate da single a cui credono in pochi

Nella folle estate di Diletta Leotta non c’è spazio (sui social) che per la leggerezza. Delle amiche, del padre, della famiglia riunita (mamma Ofelia e fratello chirurgo, Mirko) e degli impegni televisivi. Anche se di una sua fedeltà a Dazn si discute e non poco, visti i recenti impegni stretti con Mediaset dalla conduttrice e giornalista televisiva.

Eppure, questa stagione appena iniziata in cui i passaggi televisivi sono consolidati e le presentazioni sono alquanto confermative, di Diletta Leotta si scrive e si discute per la sua vita privata che lei stessa descrive spendendo parole quasi malinconiche.

A parte l’intervista-confessione rilasciata a Gente, in cui lascia un vero e autentico portone aperto all’ex fidanzato Matteo Mammì (dirigente di Sky Italia), Diletta si abbandona a dichiarazioni estremamente nostalgiche. Che sia il modo per allontanare i rumors su presunti flirt come quello con Francesco Monte? O il pugile Daniele Scardina (detto King Toretto), come anticipa il settimanale Spy?

“Staccarci è stata una scelta di entrambi”, per poi aggiungere: “Ma non si sa mai che cosa può succedere… Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Se non è un messaggio questo, manca giusto una dichiarazioni pubblica.

VIRGILIO SPORT | 11-07-2019 12:36