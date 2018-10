Diletta Leotta, l'icona sexy con il pigiamone

Diletta Leotta continua a raccogliere seguaci su tutti i vari social network.

La conduttrice, intervistata a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 ha svelato come si veste quando non deve apparire negli studi televisivi o a bordocampo: “Io a casa sto con il pigiamone, come no, e anche con le calze di lana. Ci sono anche i disegnini delle papere o altre cose sulle mie calze”.

Sicuramente i suoi 3 milioni e oltre di follower continueranno a seguirla nonostante questo piccolo aneddoto.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 19:15