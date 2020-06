Diletta Leotta, qualcosa è cambiato: la reazione dopo il furto

L’amarezza che prova Diletta Leotta è quanto di più comprensibile, dopo il furto avvenuto nel suo appartamento milanese e la pubblicazione di alcune foto che la ritraggono con il suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina, all’uscita da una clinica milanese. Il messaggio pubblicato da Diletta nelle sue stories ha palesato la necessità, per la prima volta, di non trovarsi al centro del gossip in maniera del tutto incontrollata.

Diletta Leotta, la riflessione dopo il furto subito e il pancino sospetto

Non da parte del suo pubblico, sia chiaro. Da personaggio, amato ma anche inviso ad alcuni come hanno dimostrato eventi anche sgradevoli che hanno attraversato la sua carriera e la sua vita privata (dalle foto rubate alle critiche al suo celebre monologo a Sanremo 2020), la Leotta è perfettamente consapevole delle implicazioni derivanti dal ricoprire un ruolo ben connotato e riconoscibile all’interno dello showbiz e del giornalismo televisivo. Ben venga anche il Tapiro di Striscia la Notizia, ma forse, in questi ultimi post, qualche disagio trapela.

I cambiamenti di Diletta Leotta: l’amore e la tv

Eppure qualche velata copertura, forse la ricerca di una certa distensione, sarebbero opportune in questa fase. O almeno così pare abbia manifestato Diletta che, per ragioni professionali legate alla ripresa degli eventi sportivi, e di natura personale che vanno imputate al suo legame con King Toretto si sono rese più pressanti o invadenti rispetto al passato? L’immagine pubblicata di Diletta con un accompagnatore vuole indicare più attenzione alla sua privacy e alla sua sicurezza, a seguito delle ultime incursioni?

Il post della Leotta: “Sorriso e buon umore non me li porta via nessuno”

Diletta ha infatti pubblicato un nuovo post, dopo le stories in cui chiedeva ai paparazzi di riferisce in modo corretto certi particolari, ricorrendo a una pacata ironia. E’ uno scatto in cui la si vede sorridente e allegra: “E comunque il sorriso e il buon umore non me li porta via nessuno”, scrive la conduttrice e giornalista di DAZN. Immediate le reazioni e il turbinio di cuori, sotto lo scatto. Il compagno anche di questa quarantena, che durante il lockdown le è stato vicino, ha palesato la sua approvazione anche sui social. Tra Scardina e la giornalista, l’affetto pare più saldo che. E anche se la Leotta non intende sbilanciarsi su nozze e prole in arrivo, i segnali di una grande, ritrovata serenità sentimentale continuano a sommarsi.

VIRGILIO SPORT | 12-06-2020 12:47