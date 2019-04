Diletta Leotta tira fuori le unghie: replica a Paola Ferrari

Del suo successo, delle sue foto hackerate, dei presunti interventi di chirurgia estetica e delle critiche sarcastiche da parte di colleghe e non. Diletta Leottaè tutto questo e anche di più, se vi pare. E forse un’intervista non è sufficiente a riassumere le molteplici attività di questa straordinaria giornalista e conduttrice, intelligente al punto di riuscire a gestire con sagacia e con un sorriso disarmante ogni accusa, ogni critica, ogni colpo basso. La Leotta, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sorprende per la sua capacità di tradurre ogni colpo in un punto a suo favore. Se le critiche sono costruttive le accolgo. “Se sono banali, non mi toccano per niente”, dice la conduttrice di Dazn, senza nascondere, tuttavia, un po’ di dispiacere per le parole di Paola Ferrari che, recentemente, ha avuto da ridire anche nei confronti di Belen Rodriguez: “Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente”.

Paola Ferrari, in un’intervista di inizio marzo rilasciata a Oggi, aveva esternato la propria opinione sull’aspetto della conduttrice oggi a Dazn: “Non ho niente da dire su Diletta Leotta: è una bellissima ragazza, ed è anche molto brava. Probabilmente più brava di me quando avevo la sua età. Io però ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Lo dico come una sorella maggiore, e lo ripeto, è molto brava e ha tanta personalità. Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà”.

A queste osservazioni, la Leotta ha replicato con una certa disinvoltura pur avvertendo, visto il mutamento di tono rispetto alla questione, un certo fastidio quando Silvia Toffanin è tornata sull’argomento.

Un riferimento indispensabile è la famiglia, assai numerosa e allargata di Diletta. Il suo punto di riferimento è il papà, di cui parla con estremo trasporto e gratitudine: “Lui è la mia roccia, è stato un riferimento anche in momenti molto complicati della mia vita”. Poi ricorda l’hackeraggio del telefono, delle sue foto e del numero di telefono: “Avevo paura che papà potesse reagire male, ma mi è stato di supporto, in modo basilare”. La conduttrice ricorda l’episodio dell’hackeraggio e delle foto molto vecchie che furono rubate dall’iCloud, spiegando quello che è successo e confessando di aver temuto il giudizio della famiglia, che invece le è stata accanto.

VIRGILIO SPORT | 29-04-2019 11:01