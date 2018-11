Pole Marquez, bene Valentino Rossi. Orari gare stravolti

Il maltempo imperversa in Malesia e costringe gli organizzatori a un cambio di orari: verranno anticipate per prevenire la pioggia le gare di MotoGp, Moto2 e Moto3 che si svolgeranno domenica sul tracciato di Sepang.

La decisione è arrivata dopo l'incessante piogga del sabato che ha messo a rischio le qualifiche ufficiali di MotoGp. La classe regina, in particolare, scatterà dalle 6 di mattina, ora italiana.

Dopo una sospensione di oltre un'ora delle prove ufficiali, il campione del mondo della Honda Marc Marquez ha piazzato il tempo più veloce in 2:12.161, nonostante una caduta a 5 minuti dal termine. Per il numero 93 è l'ottantesima pole in carriera. Alle sue spalle le Yamaha di Johann Zarco e Valentino Rossi. Andrea Dovizioso è scivolato nel finale e ha ottenuto il quinto tempo. Lontano Vinales, undicesimo, mentre Lorenzo ha dato di nuovo forfait causa problemi al polso.

I primi dieci in griglia

1 M. MARQUEZ 2:12.161

2 J. ZARCO +0.548

3 V. ROSSI +0.848

4 A. IANNONE +0.936

5 A. DOVIZIOSO +1.022

6 J. MILLER +1.113

7 D. PETRUCCI +1.252

8 A. RINS +1.302

9 A. BAUTISTA +2.024

10 D. PEDROSA +2.282

La volontà di anticipare i Gran Premi era stata espressa da molti piloti, tra questi Valentino Rossi. "La Malesia è questa, negli ultimi anni ha sempre piovuto un sacco, le ultime due gare si sono svolte sul bagnato… Un'idea potrebbe essere anticipare l'orario della gara per anticipare la pioggia. Se la pioggia cala, le qualifiche si potrebbero anche fare… Oggi abbiamo lavorato con le gomme usate per vedere il passo, ma ancora ci manca qualcosina", le sue parole a Sky. "Venerdì quando ho messo la media sono andato molto forte, stamattina l'ho riprovata e ho fatto più fatica, io sono un po' a metà, bisogna vedere, abbiamo poche gomme per fare una prova importante".

Le prove della MotoGP sono iniziate in ritardo, mentre le qualifiche della Moto2 si sono svolte regolarmente. La pole è andata ad Alex Marquez, Bagnaia partirà dal sesto posto. In Moto3 Jorge Martin davanti a tutti. Di nuovo forfait per Jorge Lorenzo, costretto ad alzare bandiera bianca anche in Malesia per i problemi al polso.

Questi i nuovi orari di warm up e gare:

Warm Up

Moto3: 00.40

Moto2: 01.10

MotoGp: 01.40

Gare:

Moto3: 3.00

Moto2: 4.20

MotoGp: 6.00

SPORTAL.IT | 03-11-2018 09:40