Dimarco, Biabiany e non solo: Faggiano fa il punto

E’ caldissimo l’asse Inter-Parma: i nomi sul tavolo sono diversi e fare il punto sulle trattative all’uscita dalla sede del club nerazzurro ci ha pensato il ds dei ducali Faggiano.

“Per Dimarco non ci dovrebbero essere problemi, è un giocatore che a noi interessa e piace – le parole del dirigente del Parma a Sportitalia -. Stiamo facendo diversi discorsi con l’Inter”.

Biabiany? Ci stiamo pensando ma non è semplice perché non possiamo permetterci un ingaggio così alto. Per la porta oltre ad Audero e Sepe c’è qualche altro. Intanto abbiamo Frattali, poi vediamo” ha concluso Faggiano.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 28-06-2018 22:55