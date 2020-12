Dimitrov: "La vittoria più bella contro Federer agli US Open"

Grigor Dimitrov, tennista bulgaro, che alterna da anni stagioni di alti e bassi, si sta comunque preparando al 2021.

Intervistato dalla stampa monegasca, come riporta “Tennis World italia”, ha parlato della sua carriera e della vittoria a cui è più legato.

“Indubbiamente scelgo la partita degli Us Open 2019, è la mia unica vittoria contro Federer e rimarrà impressa nella mia memoria per l’eternità. Tutto è stato incredibile, il match in sé, ma anche il valore simbolico di poterlo conquistare in 5 set a New York, a tarda notte, in un’atmosfera così speciale”.

La partita era un quarto di finale dello US Open vinta in cinque set con il punteggio di 3/6, 6/4 3/6 6/4 6/2.

OMNISPORT | 22-12-2020 21:23