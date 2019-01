Dinamo, a Varese per il record

Dopo aver superato gli olandesi del Donar Groningen per 97-74, la Dinamo è pronta per affrontare domenica Varese, che condivide la quinta posizione del campionato proprio con i sardi.

Quella contro il Donar Groningen è stata la settima vittoria consecutiva e contro Varese potrebbe arrivare l'ottava, che significherebbe record.

Da quando è approdata nel massimo campionato, infatti, Sassari ha ottenuto otto vittorie consecutive solo una volta, quando ha vinto la Coppa Italia nel 2015. Un record che la scorsa stagione la Dinamo di Pasquini ha sfiorato, fermandosi a sette tra Champions League e campionato.

La striscia di otto vittorie consecutive avrebbe un sapore ancor più dolce data la sfortuna della Dinamo in quanto a infortuni.

Nella Europe Cup si è fermato il play Smith: nulla di grave ma ancora non è stata definita una data di rientro, nelle gare precedenti è stata l'ala piccola Petteway a risultare assente, mentre mercoledì non hanno giocato Smith e Pierre.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 16:20