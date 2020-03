Dinamo beffata, Pozzecco spiega perché

La Dinamo Sassari cede allo scadere in casa contro Burgos nell'andata degli ottavi di Champions League. A condannare la squadra di Pozzecco è un canestro di Clark sul finire per un 81-84 comunque rimediabile nella gara di ritorno in programma martedì in Spagnab.

Il coach della Dinamo ha commentato così la prova della squadra al termine della partita: "Faccio i complimenti a Burgos ha giocato molto bene soprattuto nel primo tempo, sono riusciti a segnare molto. Noi non giocavamo da 18 giorni ed eravamo un po’ arrugginiti, ma sono molto contento perché ho visto giocare la squadra e reagire con grande intensità e impegno. Ripartiamo proprio da questo, adesso andiamo a Roma poi ci sarà il ritorno di questa sfida con Burgos, abbiamo il 50% di possibilità di vincere, per noi ora la cosa più importante è ritrovare l’atteggiamento che ci ha regalato fino ad ora grandi risultati".

Pozzecco ha poi commentato i provvedimenti del Governo in termini di sicurezza anti-Covid 19, che coinvolgono anche il basket: "Non giocare per tanto tempo è complicato dopo che ti abitui a giocare ogni tre giorni; il primo tempo che ha condizionato la gara è figlio della pausa forzata che abbiamo avuto fino ad oggi dalla partita di Coppa Italia di metà febbraio. Giocare a porte chiuse sarà obbligatorio, la salute viene prima di tutto, se il governo italiano ha deciso così dovremo accettare questo tipo di condizionamento anche se giocare a porte aperte per noi è vitale per tenere in piedi questo sport”.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 23:24