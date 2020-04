Dinamo Sassari: accordo con giocatori e staff

La Dinamo Banco di Sardegna ha comunicato che, in previsione di una chiusura anticipata del campionato, è stato raggiunto un accordo con gli atleti e lo staff tecnico per la riduzione degli stipendi.

“La società ha voluto approcciare alla problematica con trasparenza e lealtà e ringrazia lo staff e i giocatori per il profondo senso di responsabilità dimostrato in questo frangente di emergenza, soprattutto nella comprensione dell’eccezionalità del momento che tutto il mondo sta vivendo anteponendolo all’aspetto economico. La Dinamo 2019-2020 dimostra ancora una volta di essere una squadra composta da grandi professionisti e grandi uomini, perfettamente allineati a quei valori e quei principi fondanti della filosofia biancoblu” si legge in una nota della società sarda.

SPORTAL.IT | 01-04-2020 13:44