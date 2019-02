Dinamo Sassari, Esposito se ne va

Colpo di scena a Sassari. Il coach della Dinamo, Vincenzo Esposito, ha presentato le dimissioni dopo il ko subito dalla sua squadra, domenica a Torino contro la Fiat. La società le ha accettate e lo ha rso noto sul proprio sito ufficiale.

"La Dinamo Banco di Sardegna – si legge – comunica che nella giornata di oggi, per ragioni personali e indipendenti dal progetto sportivo, Vincenzo Esposito ha dato le dimissioni dalla guida tecnica della squadra. A malincuore e con grande dispiacere il Club ha accettato la decisione del tecnico biancoblù e nel ringraziarlo per il lavoro svolto con grande serietà e impegno lo saluta augurandogli il meglio con l'auspicio che in futuro le strade possano re incrociarsi".

Nel fine settimana gli isolani saranno impegnati nelle Final Eight di Coppa Italia, a Firenze.

SPORTAL.IT | 11-02-2019 13:55