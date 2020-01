Dino Meneghin, 70 anni con un rimpianto

"Mi sarebbe piaciuto giocare in Nba, ci sono andato vicino. Anche se non lo dicono, è il sogno di tutti i giocatori di basket. Ma lo farò sicuramente nella prossima vita…". A dirlo, in un’intervista concessa al Fatto Quotidiano, è stato Dino Meneghin.

"Da tutti gli allenatori ho imparato qualcosa, Peterson mi ha insegnato a sfruttare la mia esperienza. Non mi chiedeva di fare l’eroe e risolvere le partite da solo. Piuttosto di essere un uomo squadra" ha aggiunto l’ex campione della pallacanestro, che proprio sabato compirà 70 anni.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 08:35