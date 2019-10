Dino Meneghin punta forte su Ettore Messina, anche in Eurolega. "Ci proverà, come tutti quelli che si sono succeduti su quella panchina prima di lui, e che erano i migliori – ha raccontato a ‘Tuttosport’ -: è un compito difficile, perché le squadre avversarie sono delle corazzate, ma Ettore ha dalla sua le capacità, il carisma e la personalità per dare a tutti i suoi giocatori la giusta dimensione sia italiana, sia europea".

L'Olimpia Milano ha deciso il ritiro ufficiale della maglia numero 11 appartenuta a Dino Meneghin: la cerimonia nell'intervallo della partita con il Maccabi Tel Aviv il prossimo martedì 19 novembre. "E' una bellissima sorpresa: desidero ringraziare il signor Giorgio Armani, il presidente Dell’Orco, Ettore Messina e tutta l’Olimpia – ha commentato Meneghin –. Sapere che la maglia numero 11 sarà ritirata e che questo è un privilegio riservato a pochi mi onora. Il riconoscimento va a me, ma idealmente spetta a tutti i giocatori con cui ho giocato, per tantissimi anni, e che mi hanno accompagnato in questo percorso".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 11:49