A quarant’anni, quando per molti calciatori è già tempo di guardare le partite dal divano, Dino Zoff alzava al cielo la Coppa del Mondo da capitano dell’Italia. E non è tutto: quella notte diventò il giocatore più anziano di sempre a vincere un Mondiale. Ma la storia di Zoff non comincia a Madrid nel 1982. Inizia molto prima, con una porta da difendere e una carriera costruita a suon di record.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dell’incredibile carriera di Dino Zoff, il portiere che è riuscito a parare persino il tempo.