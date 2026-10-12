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Dino Zoff – Il portiere che riuscì a parare persino il tempo

Dall'Udinese alla Juventus passando per il Napoli, fino al trionfo a 40 anni con la Nazionale a Spagna 1982: la leggenda di uno dei portieri più forti di sempre

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

A quarant’anni, quando per molti calciatori è già tempo di guardare le partite dal divano, Dino Zoff alzava al cielo la Coppa del Mondo da capitano dell’Italia. E non è tutto: quella notte diventò il giocatore più anziano di sempre a vincere un Mondiale. Ma la storia di Zoff non comincia a Madrid nel 1982. Inizia molto prima, con una porta da difendere e una carriera costruita a suon di record.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dell’incredibile carriera di Dino Zoff, il portiere che è riuscito a parare persino il tempo.

Dino Zoff – Il portiere che riuscì a parare persino il tempo AnsaFoto

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