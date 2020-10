Diogo Dalot è del Milan, è ufficiale

Il Milan puntella la difesa con un colpo sulla fascia destra, in attesa del tanto agognato centrale. Ufficiale l’arrivo in prestito di Diogo Dalot dal Manchester United. Non è previsto un diritto di riscatto.​ “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club. Il giocatore indosserà la maglia numero 5”.

Diogo Dalot era stato portato al Manchester United da Mourinho, per la cifra monstre di 22 milioni di euro, proporzionata alla maturità del calciatore, che si era appena affacciato al grande calcio con il Porto.

Adesso il classe 1999 prova a riscattarsi al Milan in prestito secco, perché il Manchester United spera sempre che il portoghese possa rilanciarsi ed esplodere.

OMNISPORT | 04-10-2020 18:19