Diogo Jota, la commovente lettera della moglie a Andy Robertson: il sogno dei Mondiali e il ricordo dell'amicizia

Rute Cardoso ha risposto mesi dopo alle parole del terzino scozzese: "Ai Mondiali, non ci andrai da solo, porterai con te anche il suo sogno"

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Ci sono legami profondi che restano, che sopravvivono addirittura alla morte. Diogo Jota ed Andy Robertson avevano un rapporto speciale, profondo, sincero. E il terzino scozzese lo aveva già dimostrato all’indomani della qualificazione ai Mondiali della sua Nazionale.

Diogo Jota-Robertson, la grande amicizia

I due hanno condiviso cinque stagioni al Liverpool, dal 2020 al 2025, costruendo un legame molto stretto sia dentro che fuori dal campo. Dopo la tragica scomparsa dell’attaccante portoghese nell’estate del 2025, il terzino scozzese ha raccontato di essere stato profondamente colpito dal lutto, definendo Jota “uno dei nostri migliori amici” e spiegando che l’intera squadra ha faticato a elaborare la perdita.

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Il sogno del Mondiale

Uno degli aspetti che univa maggiormente i due era il sogno di partecipare a un Mondiale. Jota saltò il Mondiale 2022 per infortunio, mentre la Scozia di Robertson non riuscì a qualificarsi. I due parlavano spesso di quanto sarebbe stato speciale disputare la Coppa del Mondo. Quando la Scozia ha ottenuto la qualificazione per il Mondiale 2026, Robertson ha rivelato che il suo primo pensiero andò proprio all’amico scomparso: “Non riuscivo a togliermi Diogo dalla testa“.

Robertson, il ricordo di Diogo Jota

“Non riesco a non pensare al mio amico. Parlavamo tantissimo di andare ai Mondiali perché lui si era perso l’ultimo con il Portogallo e io con la Scozia. So che oggi mi guarderà sorridendo”. Anche durante il funerale di Jota in Portogallo, Robertson fu tra i compagni del Liverpool presenti per rendere omaggio all’amico, un gesto che testimoniò ulteriormente la profondità del loro rapporto.

La risposta di Rute Cardoso

La risposta ai pensieri di Robertson è arrivata qualche mese dopo attraverso la commovente lettera di Rute Cardoso, moglie di Jota e madre dei suoi tre figli. “Diogo parlava spesso di te. Dell’amicizia che avevate costruito, delle battaglie che avevate combattuto insieme, delle sfide, delle risate, delle conversazioni sul calcio e sui sogni. I Mondiali erano uno di quei sogni. Quando ho sentito le tue parole e ho saputo cosa hai provato quel giorno in cui la Scozia si è qualificata per i Mondiali, dopo tanti anni di attesa, ho capito che Diogo non ha mai veramente lasciato il campo. Raggiungendo quel momento e assicurandoti un posto ai Mondiali, non ci andrai da solo. Porterai con te anche il suo sogno”.

I Mondiali e il sogno di Diogo Jota

“E quando scenderai in campo – continua la lettera – so che non sarai solo tu a camminare. Diogo sarà con te nei tuoi pensieri, nei tuoi passi, nel tuo cuore. Quindi oggi voglio ringraziarti. Grazie per non averlo dimenticato. Grazie per averlo portato con te. Grazie per aver trasformato il dolore della perdita in forza e in qualcosa di così bello. Lui è incredibilmente orgoglioso di te. Custodisci quel sogno, Andy. Vivilo per te stesso e per lui.”