Diretta sorteggio Champions, ecco l'avversaria della Juve

RICARICA LA PAGINA

Ecco i quarti di finale di Champions League:

AJAX-JUVENTUS

LIVERPOOL-PORTO

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED

Sorteggio fortunato per la Juventus di Allegri e Cristiano Ronaldo, che è stata abbinata all’Ajax. La squadra olandese è da prendere con le molle dopo la clamorosa vittoria a Madrid contro il Real campione d’Europa da tre anni, ma ai bianconeri poteva andare decisamente peggio. Inoltre i campioni d’Italia affronteranno la partita di ritorno in casa.

I Lancieri fanno tornare alla mente dei tifosi della Juventus dolci ricordi: nel 1996 i bianconeri di Lippi vinsero la Champions League battendo in finale ai rigori proprio gli olandesi.

Deciso anche il tabellone fino alla finale:

La vincente di Tottenham-Manchester City contro la vincente di Ajax-Juventus

La vincente di Liverpool-Porto contro la vincente di Manchester United-Barcellona

“Credo che saranno due bellissime partite. L’Ajax ha dimostrato a Madrid di meritare di stare qui. Non sono contento né scontento. Dovremo affrontare l’impegno con un grandissimo entusiasmo. Il gesto di Cristiano Ronaldo? Si è sfogato per i fischi di Madrid, lo capisco e non credo ci saranno sanzioni”, questo il commento di Pavel Nedved.

L’andata delle partite dei quarti di finale si disputeranno il 9 e il 10 aprile; ritorno in programma il 16 e 17 aprile.

PRESENTAZIONE

In programma a Nyon alle ore 12 il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, che deciderà il destino della Juventus, l’unica squadra italiana rimasta grazie alla spettacolare rimonta ai danni dell’Atletico Madrid nella magica serata di martedì. Alle 13 invece il sorteggio di Europa League, a cui partecipa il Napoli.

LE REGOLE

A partire dai quarti di finale, non esistono più teste di serie e limitazioni nella fase di sorteggio: potrebbero essere abbinate ai quarti di finale anche squadre che si sono già affrontate nel girone di qualificazione, e squadre che militano nello stesso campionato nazionale. La prima sorteggiata giocherà la prima partita in casa, e al termine dell’abbinamento dei quarti di finale verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali, creando così un tabellone.

AVVERSARIE

In lizza per la vittoria finale ci sono: Ajax (Olanda), Barcellona (Spagna), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Porto (Portogallo), Tottenham (Inghilterra).

Le insidie principali per la Juventus sono il Barcellona di Lionel Messi e il Manchester City di Pep Guardiola, oltre al Liverpool finalista nella scorsa stagione.

LE DATE

Le date di quarti di finale e semifinali:

9/10 aprile: andata quarti di finale

16/17 aprile: ritorno quarti di finale

30 aprile/1 maggio: andata semifinali

7/8 maggio: ritorno semifinali

Finale in programma all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid il primo giugno.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 11:00